Hozzávágott a rendőrhöz egy bárdot, kiszakította a nadrágját

Állampolgári bejelentésre érkeztek ki a rendőrök szeptember 9-én egy Veszprém megyei társasházhoz, ahol egy harminc év körüli bódult férfi tört-zúzott éppen az élettársával közös lakásban.

A férfit, aki nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után még gyógyszereket is bevett, hiába szólították fel a rendőrök arra, hogy hagyja abba, amit csinál, egy 20 centis késsel továbbra is feszegetett egy pénzkazettát.

Ezután a kést továbbra is kézben tartva fogott egy konyhai bárdot is, és megindult az egyik rendőr felé, aki erre kihátrált a lakásból.

A rendőr kicsit később résnyire nyitotta a bejárati ajtót (a terv az volt, hogy könnyfakasztó sprayt vet be), ám ekkor a férfi kidobta a résen a bárdot úgy, hogy az eltalálta a rendőrt, a nadrágját kiszakítva sípcsont tájékon. A rendőr nem szenvedett sérülést.

Így történt. Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérlete miatt. A büntetett előéletű férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, a szökés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel letartóztatták.