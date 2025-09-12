Megnevezték a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit

Nem sokkal azután, hogy Donald Trump bejelentette, hogy őrizetbe vették Charlie Kirk merénylőjét, sajtótájékoztatót tartott Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója és Kash Patel, az FBI igazgatója.
Cox elmondta, hogy a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják Kirk meggyilkolásával. A férfit azután találták meg, hogy a merénylet után Robinson egyik családtagja kapcsolatba lépett a család egyik barátjával, aki kapcsolatba lépett a rendőrökkel, és azt mondta nekik, hogy Robinson bevallotta, vagy azt sugallta, hogy ő követte el a merényletet.
Az AP forrásai szerint Robinson apja felismerte a fiát a hatóságok által közreadott képeken, és rábeszélte, hogy adja fel magát. Az apa szólt egy lelkésznek, aki segített Robinsonnak a rendőrökkel való kapcsolatfelvételben.
Robinson egyik családtagja azt mondta a rendőröknek, hogy a férfi az elmúlt időszakban egyre aktívabb lett politikai szempontból. A merénylet előtt azt mondta nekik, hogy „a gyűlölettel teli” Kirk Utahba érkezik.
Cox arról is beszélt, hogy egy videófelvételen beazonosították Robinsont, aki szerda reggel, a merénylet előtt 4 órával egy Dodge Challenger autóban érkezett meg a merénylet helyszínének közelébe. A nyomozók által megtalált fegyver egy 30-06-os kaliberű Mauser volt, aminek a tetejére egy távcsövet szereltek. A fegyver mellett lőszereket is találtak. Az egyikbe azt vésték bele, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikba pedig azt, hogy „Ha ezt olvasod, meleg vagy LMAO” (magyarul: röhögök).
Kash Patel azt mondta, hogy Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe a merénylet helyszínétől 400 kilométerre található St. George-ban. Patel emellett köszönetet mondott Donald Trumpnak.
A konzervatív aktivista Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt.
Az amerikai elnök ezt nagy fokú bizonyossággal jelentette ki.
Nyakon lőtték egy Utah állambeli egyetemen, miközben éppen iskolai lövöldözésekről beszélt. Igen népszerű podkaszt-műsorvezető és trumpista aktivista volt egy befolyásos egyetemi klubhálózattal a háta mögött. Hatalmas szerepe volt Trump választási sikerében.