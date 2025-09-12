Nem lép fel Amerikában a világ legnagyobb latino popsztárja, mert fél, hogy beviszik a rajongóit a bevándorlásiak

Kihagyja az Egyesült Államokat a közelgő világ körüli turnéjából a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny, mert latino (spanyolajkú) popsztárként attól tart, hogy rajongóit megcélozhatják a bevándorlási hivatal (ICE) razziái. A Benito Antonio Martínez Ocasio néven anyakönyvezett sztár azt mondta egy friss interjúban, hogy rengetegszer lépett fel korábban az USA-ban, de Trump újraválasztása jelentősen megváltoztatta a helyzetet:
Most felmerült az a probléma is, hogy a kibaszott ICE ott razziázhat a koncertem előtt
– mondta az i‑D magazinnak. „Erről beszélnünk kellett, és nagyon aggasztott bennünket.”
Biztos van olyan olvasónk (különösen 35 éves kor felett), akinek a világon semmit nem mond Bad Bunny neve, de az ő esetében tényleg nem túlzás szuperlatívuszokkal dobálózni: a 31 éves rapper napjaink egyik legnagyobb globális sztárja, kulcsszerepe volt a reggaetón és latin trap globális mainstreammé válásában, ráadásul mindezt főként spanyol nyelven érte el, ami korábban ritkaság volt az angolszász piacon. 2020–2022 között három egymás utáni évben a Spotify legtöbbet hallgatott előadója volt globálisan, ami korábban senkinek sem sikerült, és eddigi stadionturnéi Latin-Amerikában, az Egyesült Államokban és Európában is teltházasak voltak, a jegyek pillanatok alatt elfogytak.
És a helyzet az, hogy Bad Bunny egyáltalán nem túloz, teljesen valós a veszély, hogy a rajongói a bevándorlási hivatal célkeresztjébe kerültek volna, arról nem is beszélve, hogy ő maga is nyíltan kritizálta a bevándorlásiakat: júniusban egy Instagram-posztban úgy utalt az ügynökökre, mint „rohadékokra”, akik képtelenek „békén hagyni az embereket és hagyni őket dolgozni”. És annak fényében, ami most Amerikában történik, egyáltalán nem csoda, hogy napjaink legnagyobb latino popsztárja inkább lemond néhány jövedelmező fellépésről, mint hogy Trump Amerikájában kelljen koncerteznie.
Donald Trump az összes, az USA-ban illegálisan tartózkodó bevándorlót hazaküldené. A terv azonban jelentős pénzügyi, jogi és logisztikai akadályokba ütközik, és ha végrehajtanák, komoly felfordulást okozhatna a mezőgazdaságban és az építőiparban is.
Elismerték a hibát, de már nem tudják hazavinni Kilmer Armado Abrego-Garciát, akit egy olyan járaton vittek el az USA-ból, amit egy szövetségi bíró tiltása miatt el sem indíthattak volna.
6–3 arányban döntöttek, átmenetileg megváltoztatva egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, ami megtiltotta a bevándorlási hatóságoknak a válogatás nélküli ellenőrzéseket, és azt, hogy csak az etnikum, beszélt nyelv, foglalkozás vagy tartózkodási hely alapján igazoltassanak annak gyanújával, hogy az illető illegálisan van az USA-ban.