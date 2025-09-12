Nem lép fel Amerikában a világ legnagyobb latino popsztárja, mert fél, hogy beviszik a rajongóit a bevándorlásiak

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Bad Bunny manapság a világ egyik legnépszerűbb előadója, pedig spanyolul énekel.

Mégis kihagyja a friss turnéjából az Egyesült Államokat, mert félti közönségét az ICE razziáitól.

Trump a megválasztásakor azt ígérte, a bűnözőket toloncolja majd ki, de ma már az is elég a gyanúhoz, ha valaki spanyolul beszél.

Mindez úgy, hogy tavaly minden eddiginél több latino szavazott a republikánusokra.

Kihagyja az Egyesült Államokat a közelgő világ körüli turnéjából a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny, mert latino (spanyolajkú) popsztárként attól tart, hogy rajongóit megcélozhatják a bevándorlási hivatal (ICE) razziái. A Benito Antonio Martínez Ocasio néven anyakönyvezett sztár azt mondta egy friss interjúban, hogy rengetegszer lépett fel korábban az USA-ban, de Trump újraválasztása jelentősen megváltoztatta a helyzetet:

Most felmerült az a probléma is, hogy a kibaszott ICE ott razziázhat a koncertem előtt

– mondta az i‑D magazinnak. „Erről beszélnünk kellett, és nagyon aggasztott bennünket.”

Biztos van olyan olvasónk (különösen 35 éves kor felett), akinek a világon semmit nem mond Bad Bunny neve, de az ő esetében tényleg nem túlzás szuperlatívuszokkal dobálózni: a 31 éves rapper napjaink egyik legnagyobb globális sztárja, kulcsszerepe volt a reggaetón és latin trap globális mainstreammé válásában, ráadásul mindezt főként spanyol nyelven érte el, ami korábban ritkaság volt az angolszász piacon. 2020–2022 között három egymás utáni évben a Spotify legtöbbet hallgatott előadója volt globálisan, ami korábban senkinek sem sikerült, és eddigi stadionturnéi Latin-Amerikában, az Egyesült Államokban és Európában is teltházasak voltak, a jegyek pillanatok alatt elfogytak.

Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

És a helyzet az, hogy Bad Bunny egyáltalán nem túloz, teljesen valós a veszély, hogy a rajongói a bevándorlási hivatal célkeresztjébe kerültek volna, arról nem is beszélve, hogy ő maga is nyíltan kritizálta a bevándorlásiakat: júniusban egy Instagram-posztban úgy utalt az ügynökökre, mint „rohadékokra”, akik képtelenek „békén hagyni az embereket és hagyni őket dolgozni”. És annak fényében, ami most Amerikában történik, egyáltalán nem csoda, hogy napjaink legnagyobb latino popsztárja inkább lemond néhány jövedelmező fellépésről, mint hogy Trump Amerikájában kelljen koncerteznie.