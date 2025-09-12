Röpke három nap alatt utasította el a rendőrség Hadházy Ákos feljelentését a hatvanpusztai műemlékrombolás miatt

Mindössze három nap kellett a bicskei rendőrségnek ahhoz, hogy elutasítsa Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő feljelentését.

Hatvanpuszta madártávlatból. Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy a Hatvanpusztán lerombolt két műemlék istálló miatt tett feljelentést, műemlék megsemmisítése ugyanis a Btk. szerint 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

„Ez egy faék egyszerűségű ügy, a fotók alapján egyértelmű a teljes elbontás” - fogalmazott a politikus.

A rendőrség a döntését azzal indokolta, hogy, hogy nem történt bűncselekmény, „mert Orbánéknak volt engedélye” - írta Hadházy. A rendőrség válaszában egész pontosan azt írta, hogy „a hatósági adatok szerint a feljelentésben megjelölt, korábban műemlékké nyilvánított épületekkel kapcsolatos tevékenységek a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével, az engedélyben foglaltaknak megfelelően zajlottak”.

A politikus kiemelte azt is, hogy az elutasítás rendkívül gyorsan érkezett meg. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Az elutasító határozat gyorsasága elképesztő, főleg ha azt is tudjuk, hogy eredetileg nem a bicskei kapitányságra adtam be a feljelentést, hanem a Fejér Megyei RFK-ra, még hétfő délután. Onnan szerda délelőtt kaptam a határozatot, miszerint átteszik az ügyet Bicskére. Tegnap délután (csütörtök) pedig már meg is kaptam a Káris főhadnagy által aláírt elutasítást [Káris Áron főhadnagy az ügyintézője a Hadházy által bemutatott bicskei határozatnak]. Ezek szerint egy nap elég volt neki, hogy megkeresse a kormányhivatalt, azok rögtön átküldtek neki minden dokumentumot, ő meg szerencsére annyira ért az építési joghoz, egy pillanat alatt megírta az elutasítást. Csak hogy fokozzuk: a police.hu rendszere visszajelzett, hogy a feljelentésem mellékleteinek feltöltése nem sikerült. Ezt végül tegnap délután (csütörtök) pótoltuk - de pár perc múlva jött az elutasítás. Ez azt jelenti, hogy Káris főhadnagy cs.szett elolvasni a feljelentést, vagy legalábbis a mellékleteket megnézni.”

Hatvanpusztát, és a körülötte épült birodalmat ebben a cikkünkben mutattuk be részletesen.

Hadházy posztja itt olvasható teljes egészében: