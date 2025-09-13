A HírTV-n simán lement, hogy a jobboldalon „egy csomóan nem lennének szomorúak”, ha Gulyás Márton vagy Puzsér meghalna

A Charlie Kirk elleni merénylet másnapján le a HírTV Komment című műsorában Jeszenszky Zsolt monológja:

„Az ellenfeleinket sem akarjuk megölni. Biztos van a másik oldalon is olyan ember, akit nem szeretünk, tudnék is mondani olyat... majd jól ki lehet forgatni a szavaimat... Mondjuk a Molnár Áron, aki a legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb... Bár, megjegyzem, hogy ő nem egy rosszindulatú ember, csak túl sokat veri a farkát, és ezért a démonok megszállták egy ideje... Majd jól ki lehet forgatni a mondataimat, de ha ezek közül valaki meghalna, valószínűleg egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon. De nem kívánjuk a halálukat.”

A fentieket itt lehet visszanézni.

„A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna” - írja Magyar Péter, aki azt követeli, hogy Jeszenszky Zsolt „haladéktalanul távozzon a közéletből! A Hírtv vezetői pedig csak szimplán szégyelljék magukat!”

Magyar posztja arra reagál, hogy a kormánypárt médiájában kiemelt téma lett, hogy a tiszások a kormánypárti politikusok halálát kívánják. Magyar szerint viszont pont a Fidesz szimpatizánsai erőszakosak: „Orbán janicsárjai korábban autóval hajtottak a TISZA önkénteseinek pultjába, megpofoztak egy idős hölgyet, egy másikat pedig rovarirtóval arcon fújtak…”