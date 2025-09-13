Rendőrautóval ütközött, drogdílerkedéssel gyanúsítják

A rendőrök egy tilosban álló motorosra lettek figyelmesek a Népligetnél, számol be a police.hu egy nyolc nappalkorábbi esetről. Amikor a motoros meglátta a rendőröket, nagy sebességgel menekülni próbált.

A rendőrök követték, végül a Népligetnél egy füves területen a motoros megcsúszott, nekiütközött üldözőinek, akik elkapták. Nem sérült meg senki.

A motorossal több probléma is volt.

Soha nem volt vezetői engedélye. A kábítószergyorsteszt THC-ra pozitív lett. A férfi ruházatából és motorjából alufóliába csomagolt növényi törmelék, kristályos anyag, valamint kábítószer fogyasztására alkalmas eszköz került elő.

A gyanú szerint a férfi az utóbbi időben kábítószerrel kereskedhetett. Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt kristályos anyag kristályt tartalmazott.

A X. kerületi Rendőrkapitányságon őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.