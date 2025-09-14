A hatvanezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása

A több mint 60 ezer fő befogadására alkalmas arizonai State Farm stadionban tartanak gyászszertartást Charlie Kirk jobboldali aktivista emlékére szeptember 21-én – írja a BBC.
A Kirk által alapított Turning Point USA a közösségi médiában jelentette be az eseményt, amin Kirk „rendkívüli életét és maradandó örökségét” ünneplik. Arizona különösen fontos hely volt Kirk számára: itt élt, és itt is működik a szervezet. Donald Trump elnök várhatóan részt vesz a gyászszertartáson, JD Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel együtt.
Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. A merénylettel gyanúsított Tyler Robinsont csütörtök este tartóztatták le. Várhatóan a jövő héten áll először bíróság elé, ahol hivatalosan is vádat emelnek ellene.
Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni – írtuk róla portrécikkünkben. Özvegye, Erika Kirk bejelentette, hogy a munka nem áll le: az amerikai egyetemi kampuszra szervezett turnéja ősszel és az elkövetkező években is folytatódik, ahogy a podcastja is.
A férfi apja 27 éve a seriff hivatalában dolgozik.
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.
Erika Kirk azt mondta első nyilvános szereplésén, hogy „sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon”.