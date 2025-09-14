A hatvanezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A több mint 60 ezer fő befogadására alkalmas arizonai State Farm stadionban tartanak gyászszertartást Charlie Kirk jobboldali aktivista emlékére szeptember 21-én – írja a BBC.

A State Farm stadion madártávlatból.
Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A Kirk által alapított Turning Point USA a közösségi médiában jelentette be az eseményt, amin Kirk „rendkívüli életét és maradandó örökségét” ünneplik. Arizona különösen fontos hely volt Kirk számára: itt élt, és itt is működik a szervezet. Donald Trump elnök várhatóan részt vesz a gyászszertartáson, JD Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel együtt.

Charlie Kirk
Fotó: MEGAN JELINGER/AFP

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. A merénylettel gyanúsított Tyler Robinsont csütörtök este tartóztatták le. Várhatóan a jövő héten áll először bíróság elé, ahol hivatalosan is vádat emelnek ellene.

Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni – írtuk róla portrécikkünkben. Özvegye, Erika Kirk bejelentette, hogy a munka nem áll le: az amerikai egyetemi kampuszra szervezett turnéja ősszel és az elkövetkező években is folytatódik, ahogy a podcastja is.

külföld tyler robinson Donald Trump Turning Point USA merénylet State Farm stadion Charlie Kirk gyászszertartás arizona
Kapcsolódó cikkek

Meghalt Charlie Kirk, Trump kulcsembere

Nyakon lőtték egy Utah állambeli egyetemen, miközben éppen iskolai lövöldözésekről beszélt. Igen népszerű podkaszt-műsorvezető és trumpista aktivista volt egy befolyásos egyetemi klubhálózattal a háta mögött. Hatalmas szerepe volt Trump választási sikerében.

Szily László
bűnügy

Kicsoda Tyler Robinson, a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottja?

A férfi apja 27 éve a seriff hivatalában dolgozik.

Molnár Kristóf
külföld

Ha nem ölik meg, évtizedeken át befolyásolhatta volna Amerika sorsát

Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.

Szily László
politika

Charlie Kirk podcastje és egyetemi turnéja is folytatódik, ígéri a felesége

Erika Kirk azt mondta első nyilvános szereplésén, hogy „sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon”.

Urfi Péter
külföld