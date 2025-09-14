Darabokra szedjük a Fidesz kampánygépezetét, és élőben kapcsoljuk Magyar Pétert

Hétfő reggel ismét élőben indítja a hetet a 444 – pontban 8 órától kezdődik a Helyzet: van! harmadik adása, amiben:

  • összefoglaljuk az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai történéseit,
  • megjósoljuk, hogy mire lehet számítani az előttünk álló napokban,
  • és ezúttal is kivesézünk egy témát mélységében – ez a téma pedig ezen a héten a Fidesz kampánygépezetének működése és átalakítása lesz.

Hogyan néz ki egy fideszes edzőtábor? Hány önkéntese van a Tiszának? Miért nem működik, ami ciklusokon át szállított kétharmadot? Kiderítjük.

Az adás második részében élőben kapcsoljuk majd Magyar Pétert, akit telefonon kérdezünk arról, hogy mire számít az előttünk álló hónapokban.

A stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel várnak majd benneteket. Kapcsoljatok a 444-re, mert helyzet: van!

POLITIKA rényi pál dániel politika ács dániel Helyzet: van magyar péter orbán viktor választás 2026