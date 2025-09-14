Jövő héten folytatódik a változékony időjárás, miután kedden újabb front érkezik. Így a hét elején többfelé várható csapadék, és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében csökken a csapadék esélye, hétvégére pedig már derült idő és 30 Celsius-fok várható – írja a HungaroMet.

Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében enyhén felhős, de napos idő várható. Kedden északnyugat felől front érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol pedig meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsérték pedig 18 és 28 fok között.

Szerdán felhőátvonulásokra kell számítani, emellett a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Helyenként gyenge zápor is előfordulhat. Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet. Csütörtökön napközben erősen felhős idő várható, északnyugaton, északon néhol gyenge eső is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. A minimum hőmérséklet többnyire 9-16, a maximum 20-27 fok között valószínű.

Pénteken a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan napos időre lehet készülni, de északkeleten több gomolyfelhő képződik, és a gyenge záporok sem kizártak. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hétvégén pedig már túlnyomóan derült lesz az ég. A déli szél megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a déli, délkeleti szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet 12 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. (MTI)