A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal

külföld
Charlie Kirk állítólagos gyilkosa „nem működik együtt” a hatóságokkal, és nem vallotta be, hogy ő lőtt, közölte az amerikai sajtóval Spencer Cox, Utah állam kormányzója.

A gyanúsítottat, a 22 éves Tyler Robinsont mintegy 33 órával azután vették őrizetbe, hogy a 31 éves jobboldali aktivistát, Kirköt szerdán agyonlőtték az Utah állambeli Orem városában egy előadás közben. Robinsont csütörtök este vették őrizetbe, miután önként feladta magát a rendőrségen, amire édesapja beszélte rá.

Cox ugyanakkor elmondta, hogy Robinson környezetében többen is együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.

A kormányzó vasárnap reggel több amerikai hírcsatorna vendégeként is szerepelt, ahol megismételte aggodalmait a közösségi média szerepével kapcsolatban, különösen Kirk halálának nyomán.

A kormányzó elmondta, hogy a hatóságokkal együttműködők között van Robinson lakótársa is, aki egyben a partnere is volt. Hozzátette, hogy a partnernek nem volt tudomása a feltételezett lövöldözésről, „rendkívül együttműködő” volt, és jelenleg is segíti a nyomozást.

Cox megerősítette, hogy a partner jelenleg „férfiból nővé való nemi átalakuláson megy keresztül”, ugyanakkor a CNN kérdésére azt válaszolta, hogy egyelőre nem tudni, ennek van-e jelentősége a nyomozás szempontjából.

Utah állam hivatalos jegyzőkönyve szerint Robinsont az alábbi bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe: minősített emberölés, lőfegyver jogellenes használata, valamint az igazságszolgáltatás akadályozása. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtönben.

„Számos embert hallgatunk ki – mindenkit, aki ismeri – és próbáljuk kideríteni, mi is volt valójában az indíték” – mondta Cox.

A kormányzót arról is kérdezték, mit gondol a New York Times értesüléséről, amely szerint Robinson a lövöldözés után másokkal is beszélt a Discord nevű üzenetküldő platformon, és állítólag tréfálkozott azzal, hogy ő volt az elkövető.

Cox az ABC News-nak így nyilatkozott: „Csak annyit tudunk megerősíteni, hogy ezek a beszélgetések valóban megtörténtek, és az emberek nem hitték el, hogy valóban ő lenne az.”

„Rengeteg mindent kell még megismernünk az ügyről, és sok minden fog még kiderülni” – tette hozzá, majd megjegyezte: amikor hivatalos vádemelés történik, „jóval több bizonyíték és információ is nyilvánosságra kerül majd”. (BBC)

külföld utah tyler robinson gyilkosság merénylet együttműködés Spencer Cox Charlie Kirk gyanúsított
külföld