A Kamaszokról és Seth Rogen sorozatáról szólt az idei Emmy-gála

A Netflix nagy sikerű drámája, a Kamaszok (Adolescence, itt írtunk róla) tarolt az idei Emmy-díjátadón, hat díjat nyerve. A sorozat, amely a platform második legnézettebb műsora lett, elnyerte a legjobb minisorozat, rendezés és forgatókönyv díját a legnagyobb presztízsű tévés gálán, valamint három színészi díjat: a 15 éves Owen Cooper lett a valaha volt legfiatalabb győztes a legjobb férfi mellékszereplő minisorozat kategóriában, ugyanitt Erin Doherty a legjobb női mellékszereplő díját nyerte, míg Stephen Graham két díjat is kapott: a forgatókönyvért és a legjobb férfi főszereplőért minisorozatban, legyőzve Colin Farrellt és Jake Gyllenhaalt.

A Kamaszok stábja a díjátadón Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

A díjátadó másik főszereplője az Apple TV+ vígjátéka, a The Studio volt (kritikánk itt), amely egy fiktív hollywoodi stúdióról szól, és minden idők legtöbb díjat nyert vígjátéka lett egyetlen év alatt az Emmyn. A sorozatot a legjobb vígjátéksorozatnak választották, Seth Rogen pedig a legjobb színész, író és rendező díját nyerte vígjátéksorozat kategóriában.

Seth Rogen és a The Studio többi főszereplője Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Három díjat nyert a Vészhelyzet Pittsburghben, és főszereplője, Noah Wyle megkapta a legjobb férfi főszereplő díját drámasorozatban, míg Jean Smart negyedszer nyerte el a legjobb női vígjátékszínész díját a Hacks című sorozatért. Az ugyanebben a sorozatban nyújtott teljesítményéért Hannah Einbinder először nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját vígjátéksorozatban, és a díjátadón el is árulta, hogy a Hacks az ötödik évaddal véget ér, amely jelenleg gyártás alatt áll. Einbinder beszédét így zárta: „A pokolba az ICE-szal és szabad Palesztinát!”, majd a színfalak mögött hozzátette: „Zsidóként kötelességem megkülönböztetni a zsidókat Izrael államától.” A vörös szőnyegen Javier Bardem, akit a Szörnyetegek: A Lyle and Erik Menendez-sztori szerepéért jelöltek, szintén Izrael „apartheid rezsimjéről” beszélt, míg a Hacks színésze, Meg Stalter egy „Tűzszünet!” feliratú táskát viselt. Bardem, Einbinder és Stalter azon 3900 hollywoodi név között voltak, akik a héten csatlakoztak egy fogadalomhoz, hogy nem dolgoznak olyan izraeli filmintézményekkel, amelyeket „a népirtásban való részvétellel” vádolnak.

Hannah Einbinder és Jean Smart Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Szintén a politika területére evezett a díjátadó azzal, hogy a The Late Show vitatott megszüntetése után Stephen Colbert elnyerte a legjobb talkshow díját, és a legnagyobb ovációval fogadták az este folyamán. Köszönetet mondott a CBS-nek a lehetőségért, és reményét fejezte ki, hogy a késő esti műsorok hagyománya „sokáig folytatódik, miután mi már nem csináljuk ezt a műsort”. Azt mondta, egyszer azt remélte, hogy a műsor a szeretetről szól majd, de rájött, hogy egy ponton a veszteségről kezdett szólni. „Soha nem szerettem még ennyire kétségbeesetten az országomat” – tette hozzá.

Stephen Colbert Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Két díjat nyert az Apple TV+ Severance c. sorozatának második évada, míg a legjobb női főszereplő minisorozat kategóriában Cristin Milioti nyert a Pingvinért, legyőzve a korábbi Emmy-győztes Michelle Williamst, akit a Szex mindhaláligért jelöltek. Meglepetés volt, az is, hogy a legjobb férfi mellékszereplő vígjátéksorozat kategóriában Jeff Hiller nyert az HBO Valaki valahol című sorozatával. És arra is kevesen számítottak, hogy üres kézzel távozik a díjátadóról A Fehér Lótusz 3. évada. (via The Guardian, a Primetime Emmy Awards díjazottjainak teljes listáját itt lehet megnézni)