Benjamin Netanjahu: Izrael máskor is lecsaphat a Hamászra külföldön

Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

A BBC szerint Benjamin Netanjahu az izraeli hadsereg által a múlt héten a katari fővárosban végrehajtott, a Hamász vezetőit célzó rakétacsapását az amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján úgy kommentálta:

„Önállóan hajtottuk végre. Pont.”

Netanjahu múlt kedd reggel tájékoztatta Trump elnököt, hogy Izrael a támadás előtt röviddel Katarban tartózkodó Hamász-vezetők ellen tervezett támadást – írja az Axios három, közvetlen információval rendelkező izraeli tisztviselőre hivatkozva.

Az izraeli kormányfő a Jeruzsálembe látogató Marco Rubio mellett állva azt is elmondta, hogy Izrael nem zárja ki további hasonló akciók végrehajtását, mert „minden országnak joga megvédenie magát a határain kívül is”, és a Hamász vezeti nem élveznek mentességet, „bárhol is legyenek”.

Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

Rubio onnan eredetileg Londonba utazott volna, de a tervét megváltoztatva Katarba utazott, ami Trump korábbi megjegyzései után jelzi, hogy az USA az ügy miatt egyensúlyozásra kényszerült. Orbán Viktor a napokban Katarban járt, ahol közölte, hogy kiáll Katar szuverenitásáért, bár Izrael önvédelmét is többször elismerte már.