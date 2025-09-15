Első fokon 9-10 éve fegyházat kértek a két férfira, akik láncra verték az adósukat

Elraboltak, majd láncra vertek és bántalmaztak egy férfit 2023 júliusában, mert az 50 ezer euróval tartozott két másiknak. Most a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta három vádlottal szemben, olvasható az ügyészség honlapján.

Az ítélet szerint a sértett 50.000 euróval tartozott a két magyar-ukrán állampolgárságú vádlottnak, akik 2023. július 21-én egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a férfit, majd gépkocsival – arcának eltakarásával – egy vidéki házához vitték. A garázsban a férfit lánccal kikötözve tartották. Innen többször elvitték, hogy az ismerőseitől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak.

Később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért, eközben jelezte, hogy bajban van. Másnap a találkozón a férfit az ismerőse kimentette. A férfit a fogva tartás ideje alatt rendszeresen bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle.

A bíróság a kettős állampolgárságú vádlottakat bűnösnek mondta ki minősített emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. Harmadik társukat, mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki.

Az ítélet ellen az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, míg a védelem felmentés és enyhítés érdekében fellebbezett. Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.