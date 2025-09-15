Hazatértek a Hyundai amerikai gyárában őrizetbe vett koreai dolgozók, kormányuk vizsgálja a razzia során elkövetett emberi jogi jogsértéseket

Több mint háromszáz munkavállaló tért haza Dél-Koreába még pénteken, miután egy héten át fogva tartották őket a Hyundai gyárban lezajlott rajtaütés után az amerikai Georgia államban. A dél-koreai kormány közölte, hogy vizsgálja az amerikai bevándorlási hatóságok (ICE) által koreai munkavállalók ellen végrehajtott razzia és letartóztatások során elkövetett esetleges emberi jogi jogsértéseket.

Dél-Korea továbbá „mély sajnálatát” fejezte ki az Egyesült Államoknak, és hivatalosan kérte, hogy a bűnüldözési eljárások során ne sértsék meg állampolgárai jogait és érdekeit – közölte hétfőn az elnöki szóvivő. Az eset próbára tette a két ország közötti kapcsolatokat, pont akkor, amikor a dél-koreai vállalatok egy kereskedelmi megállapodás keretében több milliárd dollárt készülnek befektetni Amerikába, hogy elkerüljék az Egyesült Államok magas vámtarifáit.

Családtagjai üdvözölnek az incshoni repülőtéren egy hazatérő dél-koreai munkavállalót, akit az amerikai bevándorlási hatóságok egy razziában tartóztattak le a Hyundai-LG gyárban Ellabellben, Georgia államban. Fotó: -/AFP

A razzia feszültséget keltett az Egyesült Államok és Dél-Korea között, ahonnan a letartóztatottak többsége származott. Li Dzse Mjung elnök figyelmeztetett, hogy ez visszatartja a külföldi befektetőket az Egyesült Államokból. A helyzetet „zavarba ejtőnek” nevezte, hozzátéve, hogy a koreai vállalatoknál bevett gyakorlat, hogy munkásokat küldenek külföldi gyárak felállításához. A múlt héten a Hyundai bejelentette, hogy a gyár megnyitása legalább két hónappal elhalasztódik, dél-koreai szakszervezetek pedig hivatalos bocsánatkérést követeltek Trump elnöktől.

Szeptember 4-én körülbelül 475 embert – többségük dél-koreai állampolgár – tartóztattak le egy Hyundai által üzemeltetett gyárban, ami az eddigi legnagyobb, egyetlen helyszínen végrehajtott bevándorlási razzia volt, mióta Donald Trump amerikai elnök idén év elején megkezdte az illegális bevándorlók elleni fellépést. Az ICE tisztviselői szerint a dél-koreaiak túllépték vízumuk érvényességi idejét, vagy nem rendelkeztek munkavállalási engedéllyel az Egyesült Államokban. A razziát szemtanúként követő dél-koreai munkavállaló a BBC-nek elmondta, hogy pánik és zavar uralkodott, amikor a szövetségi ügynökök megérkeztek a helyszínre, és néhány embert láncra verve vezettek el.

Donald Trump a történtekre reagálva kijelentette, hogy az országba küldött külföldi munkavállalók „szívesen látottak”, és nem akarja „elriasztani” a befektetőket. Az Egyesült Államoknak tanulnia kell a hajóépítés, a chipgyártás és az informatika területén dolgozó külföldi szakértőktől – írta Trump vasárnap a Truth Social platformon:

Üdvözöljük őket, üdvözöljük alkalmazottaikat, és büszkén mondhatjuk, hogy tanulni fogunk tőlük, és a nem túl távoli jövőben még jobbá válunk, mint ők a saját »játékukban«

– írta. (via BBC)