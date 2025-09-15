Letartóztatták a férfit, aki zaklatta a válófélben lévő feleségét, és több kerületet telefalfirkázott a nőről írt obszcén és fenyegető üzenetekkel

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a korábban elrendelt távoltartás megszüntetését és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végrehajtandó letartóztatás elrendelését indítványozza a házastársa és gyermeke sérelmére is bűncselekményeket elkövető férfival szemben, áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.

A megalapozott gyanú szerint a 49 éves férfi nem tudta feldolgozni a házassága megromlását, és 2025 tavaszán zaklatni kezdte a válófélben lévő feleségét, önkényesen beavatkozott a magánéletébe, a mindennapi életvitelébe. Emellett Budapest IV. és XV. kerületében, különböző helyeken és felületeken obszcén, a nő becsületét sértő, illetve őt súlyosan fenyegető falfirkákat helyezett el, amellyel rongálást is elkövetett.

Korábban a bíróság elrendelte a történtek miatt a távoltartást. A feleség 2025. szeptember 13-án tett tanúvallomása és beszerzett egyéb bizonyítékok alapján kiderült, hogy a gyanúsított megszegte a távoltartás szabályait. Így még aznap délután elfogták a rendőrök a férfit és őrizetbe vették.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a távoltartás szabályainak megszegése miatt, a sértettek védelme érdekében a bűnismétlés megakadályozása céljából, valamint a bizonyítás zavartalanságának biztosítása érdekében indítványt tett a férfi letartóztatására, melynek végrehajtási helyeként az ügyészség az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet kijelölését indítványozza.