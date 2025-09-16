A bíróság ejtette a terrorizmus vádját az egészségbiztosító vezérigazgatóját meggyilkoló Luigi Mangione ellen

Egy New York állami bíró kedden ejtette a Luigi Mangione ellen terrorizmus vádjával emelt két vádpontot Brian Thompson egészségbiztosítási cégvezető 2024 decemberi meggyilkolása kapcsán. A 27 éves férfi ellen azonban továbbra is vádat emeltek emberölés (az amerikai jogban second-degree murder, azaz másodfokú gyilkosság, ami a nem előre eltervezett emberölés, hanem körülbelül a halált okozó testi sértés megfelelője) és további nyolc bűncselekmény miatt.

Gregory Carro bíró döntésében arra hivatkozott, hogy az ügyészek nem szolgáltattak elegendő bizonyítékot az esküdtszéknek arra vonatkozóan, hogy Mangione célja az egészségbiztosítási dolgozók megfélemlítése vagy a kormányzati politika befolyásolása lett volna. Ez pedig elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy a gyilkosságot terrorcselekményként minősítsék.

Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A bírói döntés indoklásában Gregory Carro hangsúlyozta: „Bár kétségtelen, hogy az itt tárgyalt bűncselekmény nem hétköznapi ‘utcai bűncselekmény’, ebből még nem következik, hogy minden nem-utcai bűntett automatikusan a terrorizmus elleni törvény hatálya alá tartozna.”

A bíró a következő tárgyalási időpontot december 1-jére tűzte ki. Luigi Mangione továbbra is életfogytiglani börtönbüntetést kaphat, ha bűnösnek találják emberölés bűntettében.

A UnitedHealthcare vezérigazgatóját, Brian Thompsont december 4-én ölték meg. Az elkövető napokig szökésben volt, ezalatt az interneten sokak szemében egyfajta népi hőssé vált. A 26 éves Mangionét végül december 9-én tartóztatták le, másnap vád alá is helyezték, róla írt decemberi portrénk itt olvasható. (Reuters)