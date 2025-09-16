Kizárták Fico pártját az Európai Szocialisták

Robert Fico Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A Politico értesülése szerint az Európai Szocialisták Pártja vezetése egyhangúlag megszavazta a Robert Fico-féle szlovák Smer párt végleges kizárását, ami október közepén a szocialisták amszterdami kongresszusán fog hatályba lépni. A Smer tagjságát 2023-ban már felfüggesztették Fico Putyin-barátsága és pártjának jogállamiság-ellenes lépései miatt. A mostani döntés előtt az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy Fico elment Putyinnal jattolni a győzelemnapi moszkvai ünnepségek idején, majd szeptemberben Pekingben Hszi Csinpinggel és Aljakszandr Lukasenkával parolázott.