Meghalt Robert Redford

A legdögösebb szőke férffi halt meg. Fotó: LANDERS ROBERTS PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

89 évesen, Utah állambeli otthonában, álmában meghalt az amerikai mozi egyik legnagyobb legendája, Robert Redford. Dögös színészsztárnak és szexszimbólumnak indult, majd sikeres rendező és az amerikai független film egyik legfontosabb támogatója-szervezője lett belőle.

Az 1936-os születésű, kaliforniai származású színész balhés gyerekként emlegette saját magát, aki bandákhoz csapódott és nem állt távol a börtöntől sem. Gólyaként annyit ivott, hogy elvették az ösztöndíját és kibukott az egyetemről, ahová egyébként kosárlabdaösztöndíjjal jutott be, utána Európában utazgatott. Párizsban kezdett festeni tanulni, ahol utcai portrérajzolásból keresett pénzt, majd Amerikába visszatérve előbb Kaliforniában dolgozott oljabányászként, majd New Yorkban tanult festészetet és színészmesterséget. Az ötvenes évek végétől lépett fel színpadon, majd a hatvanasok elejétől kapott egyre több tévészerepet, aztán gyorsan eljött a filmsztárság kora.

A hatvanas-hetvenes években forgatta legendás filmjeit. Legelső filmjében, az 1960-as Tall Storyban együtt debütált Jane Fondával és később is jellemző volt, hogy kora nagy színésznőivel szerepelt együtt. Fondával forgatta a Mezítláb a parkbant (1967), Barbra Striesanddal az Ilyenek voltunkot (1973), Meryl Streeppel pedig a Távol Afrikátólt (1985).

Dustin Hoffmannal az Elnök emebereiben. Fotó: WARNER BROS. - WILDWOOD ENTERPRI/Collection ChristopheL via AFP

Ebben az időszakban olyan filmekben volt főszereplő, mint a Keselyű három napja (1975), a Nixont megbuktató újságírókról szóló Az elnök emberei (1976) vagy a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök (1969). Érdekesség, hogy bár kora legnagyobb globális filmsztárjai és legjobbnak tartott színészei közé tartozott, színészként Oscar-jelölést kizátólag az 1973-ban bemutatott, Paul Newmannel közös A nagy balhé miatt kapott.

Amikor a negyvenes éveiben rendeztni kezdett, bezzeg az első próbálkozásra 3 Oscart, közte a legjobb filmét nyerte el 1980-ban a Hétköznapi emberekkel. Magának való fickó volt, erős elképzelésekkel, így történhetett meg, hogy 1992-ben a fiatal Brad Pittel a főszerepben műlegyező horgászat témakörében forgatta le minden idők legmagasabb minőségű pecás filmjét, a Folyó szeli kettét. A 94-es Quiz Showt négy Oscarra jelölték.

Paul Newmannel az 1968-as Butch Cassidy és a Sundance Kölyökben Fotó: Photo12 via AFP

De az amerikai független film támogatójaként sem volt kisebb figura, 1991-ben megalapította. Sundace Intézezet majd egy halódó kis fesztivált átvéve létrehozta a legnagyobb független filmes fesztivált, a Sundance-et. A Sundance révén olyan rendezők váltak ismertté, mint Stene Soderbergh, Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, Nicole Holofcener, David O. Russell, Ryan Coogler, Robert Rodriguez, Chloé Zhao vagy Ava DuVernay. A fesztivál sokat tett a minőségi dokumentumfilmek népszerűsítéséért is. Maga Redford elszörnyedve nyilatkozott arról, hogy mennyire utálja, hogy a Sundance brandelt zsibvásárrá és Paris Hilton-szerű bulvárfigurák fotózkodóherlyévé vált.

Színészként az volt az egyik problémája, hogy annyira jóképűnek számított, hogy a kritikusok egy része folyamatosan cikizte emiatt. Hollywoddal sem volt kibékülve, a legtöbb korabeli sztártól eltérően nem Los Angelesben élt, hanem egy fiatal korában vásárolt Utah állambeli farmon. Négy gyereke született első feleségétől.

Maga Redford nemcsak filmes volt, hanem lelkes környezetvédő aktvista is, lényegében ő találta ki és teremtette meg a „környezetért aggódó férfi filmsztár” figuráját, bár az aktvista címkét nem szerette. Konkrét ügyekben utazott, több komoly természetrombolást tudott megakadályozni szeretett Utah-jában.