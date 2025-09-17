„Csönd” – mondta Trump az újságírónak, aki a gazdagodásáról kérdezte

„Szerintem ön most nagyon árt Ausztráliának, pedig az ország jó kapcsolatot szeretne velem” – mondta kedden Donald Trump az ausztrál ABC újságírójának. John Lyons arról kérdezte az amerikai elnököt, mennyivel gazdagodott azóta, hogy januárban visszatért a Fehér Házba.

Fotó: MEHMET ESER/Middle East Images via AFP

„Nem tudom” – mondta Trump, hozzátéve, hogy családi vállalkozásait gyermekei irányítják. Ezután arról beszélt, hogy hamarosan találkozik Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel.

„Mesélni fogok neki önről. Nagyon rossz hangot ütött meg.”

Amikor Lyons újabb kérdést tett volna fel, Trump ujját ajkához emelte, és annyit mondott: „Csönd”, majd továbblépett egy másik újságíróhoz.

Lyons szerint abszurd azt állítani, hogy egy kérdés feltevése veszélyeztetné a két ország kapcsolatát. „Számomra teljesen természetes volt feltenni a kérdéseket, amik nem voltak provokatívak” – mondta az újságíró, hozzátéve, hogy állításai kutatáson alapultak, tiszteletteljesen fogalmazott, és semmiképp sem bántó szándékkal. Nem sokkal a párbeszéd után a Fehér Ház egyik hivatalos közösségi oldalán közzétették Trump reakcióját, ezzel a felirattal: Trump „helyretett egy udvariatlan, külföldi álhírmédiás lúzert.”

Az amerikai–ausztrál viszony az utóbbi hónapokban feszültté vált, miután a Trump-adminisztráció felülvizsgálatot indított az Aukus védelmi egyezményről. Továbbá áprilisban az USA 10 százalékos vámot vetett ki az ausztrál exportra, amit Albanese ausztrál miniszterelnök „nem baráti lépésnek” nevezett. Albanese hónapok óta szeretne személyesen találkozni az amerikai elnökkel, amire a jövő heti ENSZ Közgyűlés lesz is lehetősége. (BBC)