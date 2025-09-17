Kiengedték a börtönből a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját

Szabadon engedték Madeleine McCann eltűnéses ügyének első számú gyanúsítottját a németországi börtönből, ahol eddig egy másik ügy miatt ült – írja a BBC.

Madeleine McCann szülei, Kate és Gerry McCann, a háttérben lányuk poszterével 2011. május 12-én Londonban. Fotó: Carl de Souza/AFP

A gyermekbántalmazó és drogdíler Christian Brücknert azért ítélték el, mert megerőszakolt egy 72 éves nőt ugyanabban a régióban, ahol a kislány eltűnt. A hannoveri Sehnde börtönből való szabadulása után elektronikus nyomkövetőt helyeztek rá, mert félő, hogy eltűnik.

Madeleine hároméves volt, amikor 2007. május 3-án egy családi nyaralás során eltűnt az Algarve tartományban lévő Praia da Luz-i apartmanból. Madeleine eltűnésének éjszakáján a szülei egy rövid sétára lévő étteremben vacsoráztak barátaikkal, míg hároméves lányuk és kisebbik ikertestvérük a földszinti lakásban aludtak. Édesanyja, Kate helyi idő szerint 22 óra körül vette észre a kislány eltűnését. A brit gyerek eltűnése Európa-szerte rendőrségi nyomozást indított el, és a mai napig a világ egyik legjelentősebb megoldatlan eltűnési ügye.

Christian Brückner elhagyja a börtönt. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A férfi az eltűnés idején abban a térségben élt, ahol a kislány eltűnt, ráadásul épp a kislány eltűnésének másnapján íratta át 1993-as Jaguarját egy ismerős nevére. A férfi a kezdetektől tagadja, hogy köze lenne a McCann-ügyhöz. A brit és német hatóságok először 2020-ban nevezték meg őt gyanúsítottként, de eddig nem találtak elég erős bizonyítékot ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene.

„Tudomásunk van arról, hogy egy 49 éves német férfi – aki a német szövetségi nyomozás első számú gyanúsítottja volt Madeleine eltűnésének ügyében –hamarosan szabadul a börtönből” – mondta hétfőn Mark Cranwell főfelügyelő, a brit Metropolitan Police vezető nyomozója. „Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsított a Metropolitan Police saját nyomozásában.”