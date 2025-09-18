Beolvasztották a fáraó ellopott karkötőjét

A szeptember elején eltűnt 3 ezer éves aranykarkötőt ellopták és beolvasztották – jelentette be a vizsgálat eredményét az egyiptomi belügyminisztérium.

Amenemopet fáraó karkötőjét az egyik restaurátor lopta el a múzeum széfjéből, majd eladta egy ezüstkereskedőnek, aki továbbadta egy ékszerüzlet tulajdonosának. Ő adta el egy aranyművesnek, aki más tárgyakkal együtt újraolvasztotta a fémet.

A karkötőt 4000 dollárért, átszámítva 1,2 millió forintért adták el, a rendőrség az összeget lefoglalta, a négy gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. (Reuters)