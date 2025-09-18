Kötelező karácsonyi bónuszt vezetne be a szlovén kormány

A havi bruttó minimálbér felét, csaknem 650 eurót (átszámítva 240 ezer forintnyi összeget) adna a szlovén kormány minden dolgozónak, az erről szóló törvény alapelveit csütörtökön fogadták el.

A 14. havi bér kötelező lenne, és hasonlóan az évi szabadságpénzhez, ezután sem kellene adózni. A szlovén pénzügyminiszter arról beszélt, a karácsonyi bónusz sok európai országban bevett gyakorlat: Ausztriában és Olaszországban általános, Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban pedig törvény alapján kötelező.

Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

A pénzügyminiszer beszélt arról is, eredetileg vagyonadót akartak bevezetni, hogy az abból befolyó összegből csökkentsék a munkát terhelő adókat, de végül más megoldást választottak az emberek anyagi helyzetének javítására.

A kormány emellett az átalányadózó egyéni vállalkozók terheit is csökkentené. A javaslatot társadalmi vitára bocsátják, így az még módosulhat. (MTI)