Listázták az újságírókat a Digitális Polgári Körök találkozójára

„Top álhírgyárosok” feliratú tablóra tették több médium újságírójának képét és nevét a Digitális Polgári Körök első találkozójára készülve. A résztvevőktől pedig azt kérdezik, ők kinek adnának „Zebra-díjat”.

A listázott újságírók között vannak a 444, a Telex, a HVG, a Direkt36, a Magyar Hang és a Kontroll munkatársai is.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Mindez az Orbán Viktor Facebook-oldalára felkerült videóból derült ki, amelyen bemutatják a készülődést. A DKP találkozót a Papp László Sportarénában tartják szombaton, az eseményre csak azok a körtagok mehetnek be, akiknek elfogadták a regisztrációját.

Frissítés: A Telexhez eljutott egy szemből készített olvasói fotó a tablóról, így jól láthatók a nevek. A 444 szerkesztőségéből Czinkóczi Sándor, Kaufmann Balázs, Rényi Pál Dániel és Uj Péter fényképét és nevét tették ki.