Törölték Jimmy Kimmel műsorát egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt

„Határozatlan időre” felfüggesztik Jimmy Kimmel műsorát az ABC-n – jelentette be a csatorna nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok műsorszolgáltatási hatóságának Trump által kinevezett vezetője azzal fenyegetett, hogy visszavonja a társaság engedélyét. Maga Donald Trump is megszólalt az ügyben, aki a döntést „nagyszerű hírnek” nevezte, és gratulált az ABC-nek a „bátorságáért”. Hozzátette: „Már csak Jimmy és Seth maradt, két teljes lúzer, a Hazug Hírek NBC-n” – utalva Jimmy Fallon és Seth Meyers késő esti műsoraira az NBC-n.

Az ABC döntése alig percekkel azután született, hogy az ország egyik legnagyobb tévétulajdonosa, a Nexstar Media közölte: „határozottan ellenezte” Kimmel kijelentéseit, és a saját csatornáin „belátható időre” nem fogja sugározni a Jimmy Kimmel Live! epizódjait. A több ABC-csatornát is sugárzó Sinclair Broadcast Group pedig bejelentette, hogy pénteken Kimmel műsoridejében Charlie Kirk előtt tisztelgő programot sugároz.

Kimmel hétfői monológjában azt mondta: „Új mélypontokat értünk el a hétvégén, amikor a MAGA-banda mindent megtett, hogy úgy állítsa be azt a srácot, aki megölte Charlie Kirket, mintha nem hozzájuk tartozna, és politikai hasznot próbáltak húzni az esetből.” Hozzátette: „Sokan MAGA-földön nagyon keményen dolgoznak azon, hogy politikai tőkét kovácsoljanak Charlie Kirk meggyilkolásából.” Vádolta az amerikai alelnököt, JD Vance-t, hogy minden bizonyíték nélkül a baloldalt hibáztatja Kirk haláláért.

Andrew Alford, a Nexstar műsorszolgáltatási részlegének elnöke „sértőnek és érzéketlennek” nevezte Kimmel megjegyzéseit „a nemzeti politikai diskurzus kritikus időszakában”. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) elnöke, Brendan Carr felszólította a helyi közvetítőket, hogy álljanak le a show sugárzásával, mondván, így elkerülhetik az FCC büntetéseit vagy az engedélyük visszavonását. Carr szerda este közösségi oldalán köszönetet mondott a Nexstarnak, hogy „helyesen cselekedett”. „A helyi műsorszolgáltatóknak kötelességük a közérdeket szolgálni” – írta.

(Guardian)