Eltűnt egy jeladóval ellátott vadmacska Kesztölc környékén

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark még augusztus végén engedett szabadon egy jeladóval ellátott, visszavadított vadmacskát. Az állat jeladójának adatai alapján azonban úgy tűnik, hogy valaki talán befogadhatta az állatot. Legalábbis a Budakeszi Vadaspark Facebook-posztjában azt írják, hogy a jeladó adatai szerint a vadmacska szeptember 17-én „Kesztölc településen belül időzött”, majd elvesztették a jelet.

Fotó: Budakeszi Vadaspark

Ezért arra kérik a környéken élőket, hogy ha bármilyen információjuk van az állatról, hívják a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámát: +36-30/663-4625

A biztonság kedvéért azt is hozzátették, hogy „az állat nem jelent veszélyt az emberre, de kérjük NE próbálják befogni”.