Hónapokig tartó tálib fogságból szabadult egy idős brit pár

A 80 éves Peter Reynolds és 76 éves felesége, Barbie közel két évtizede éltek Afganisztánban, idén február 1-jén pedig épp hazafelé tartottak, amikor megállították őket. A tálibok szerint a házaspár megsértette az afgán törvényeket, és csak egy bírósági eljárás után engedték el őket, közel 8 hónap után. A BBC azt írja, a fogvatartás okát a tálibok nem hozták nyilvánosságra.

A házaspárt végül katari közvetítéssel szabadították ki. Egy katari tisztviselő szerint mielőtt hazautaznának az Egyesült Királyságba, még Katarba repülnek orvosi vizsgálatra.

Peter és Barbie Reynolds 1970-ben házasodtak össze Kabulban, ahol az elmúlt 18 évben egy jótékonysági képzési programot működtettek, amit a helyi tálib tisztviselők is jóváhagytak, amikor 2021-ben visszaszerezték a hatalmat.

Családjuk szerint a férfit „gyilkosokhoz és bűnözőkhöz láncolták”, és előfordult, hogy hetekig egy egy pincében tartották őket fogva, napfény nélkül.

Hat nappal ezelőtt egy velük együtt fogva tartott, majd később szabadon engedett amerikai nő a BBC-nek beszélt arról, hogy az idős pár egészsége gyorsan romlott a börtönben „szó szerint haldokolt”.