Szabó Zsófi a DPK-ról: Országépítő gondolatai nem csak azoknak lehetnek, akik politizálnak

Nemrég derült ki, hogy Szabó Zsófi – Szabó Gyula lánya, a megboldogult Berki Krisztián és Shane Tusup exe, a TV2 egykori sorozatszínésznője, aki az elmúlt években ide-oda ugrált az RTL és a TV2 között – nemcsak simán belépett az egyik Digitális Polgári Körbe, de azt is elvállalta, hogy Rákay Philip mellett ő legyen a DPK egyik arca, így a Digitális Polgári Körök „első országos találkozójának” egyik műsorvezetője is most szombaton. Szabó Rákayval együtt jelent meg a TV2 reggeli műsorában, hogy erről beszéljenek.

Rákay elmondta, hogy a színpadon sok „sportoló, tudós, közéleti ember, művészek, influenszerek fognak majd megjelenni”, akikre szerinte sok néző rá fog csodálkozni, hogy „ő is úgy gondolkodik a világ legfontosabb dolgairól, a normalitásról, az abnormalitásról, ahogy mi”.

„Neked mi a feladatod a Digitális Polgári Körökkel kapcsolatban?” – tette fel aztán Istenes László a kérdést Szabó Zsófinak.

„Figyelj Laci, mi szoktunk erről beszélgetni, te is tudod, hogy országépítő gondolatai nem csak azoknak lehetnek, akik politizálnak. És amikor azt érzed, hogy eljön az idő, hogy neked fontos, hogy milyen országban élsz, és milyen emberek vesznek körül, és milyen a közhangulat, és milyen az, amikor gyűlöletkeltés van, és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit…

– válaszolta Szabó Zsófi, majd elmagyarázta, hogy felkérték, de senki sem kérte erre. Mármint:

„És emlékszel, amikor a Palóc André megkért, hogy alapító tag legyek a Gazdálkodj okosanban, és akkor mindenki meglepődött ezen a döntésemen, de senki nem kért erre, hanem magamtól gondoltam ezt! És aztán jött a megtisztelő felkérés, hogy a Philippel vezessem ezt a mondhatni történelmi eseményt, hiszen nem volt még ilyen, ahogy te is mondtad.”

Ezután Rákayval együtt elmondták, hogy „több mint kétszer-háromszor annyian jelentkeztek” erre az eseményre, mint ahányan beférnek a Papp László Sportarénába, és itt végre Rákay elsüthette azt a poént is, hogy „még nagyobb sportcsarnokokat kellett volna építeni”.

Rákay szerint „amióta lehet tudni, hogy Zsófi nagykövete a Digitális Polgári Köröknek”, ő néha elolvassa a kommenteket, „amik ezzel kapcsolatban jönnek”, és amit látott, az „egyszerűen megdöbbentő”.

„Miközben egyébként mi történt? Itt van egy fiatal, tehetséges, sikeres édesanya, aki azt mondja, hogy »én nem akarok politikát csinálni«, de már az is politika, hogy beszélgetünk arról, hogy »Biztonságba' akarsz élni? Legyen migráns az utcán? A drogdílerek, akik megmérgezik, megölik a gyerekeinket, azok kapják meg a legkeményebb büntetést?« Hogy most csak mondjak hirtelen két vagy három témát. Tehát igenis, ebben állást kell foglalni! És lehet normálisan is állást foglalni. Lehet érvelni, lehet vitatkozni, kulturált formában, fenyegetőzni meg verbálisan akasztani meg nem lehet. És azért mondom, hogy a polgári világtól ez távol áll, mert főleg a durvulásból van sok ezen a téren, de szerintem a Digitális Polgári Körök egyik, ha nem a legnagyobb feladata, hogy igenis menjünk föl erre a térre! Tekintsünk rá úgy, mint egy agórára, és kezdjünk el ott normális hangnem egymással beszélgetni, mert ez viszi előre!”

A szombati eseményről Szabó végül elmondta, hogy „lesznek meglepetésvendégek, lesznek showelemek, vetítünk majd kisfilmeket, mi is forgattunk együtt kisfilmeket, tehát tulajdonképpen egy olyan támogatói közösség fog ott összegyűlni, akik biztosak vagyunk benne, hogy jól fogják magukat érezni”. Majd Rákay azzal zárta, hogy készülnek egy országjárásra is.