Toroczkai a végrehajtói maffia irányításával vádolta meg Rogánt, a miniszter szerint mindez megalapozatlan pletyka és hazugság

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Mi Hazánk elnöke csütörtök este jelentetett meg egy videót, ebben Fiszter Zsuzsannával, a párt hitelügyi szakpolitikusával lejátszanak két felvételt, amik szerintük azt bizonyítják, hogy a Fidesz állt a végrehajtói maffia élén. Ugyanakkor a felvételekről nem derül ki, hogy kik beszélgetnek, csak végrehajtóként és informátorként jelölték meg őket. Fiszter szerint a felvételeken két végrehajtó beszélgetését lehet hallani.

Toroczkai László annyira bízik a bizonyítékok erejében, hogy szerinte ezek alapján Rogán Antalnak „mindenféleképpen ott kell ülnie a vádlottak padján”. A meg nem nevezett beszélgetőtársak Zsigó Róbert miniszterhelyettest és Rogán Antal propagandaminisztert, illetve az emberét emlegetik egy-egy végrehajtói kinevezés elintézésénél.

Fotó: Toroczkai László/Youtube

Korábban Schadl Györgyöt vádolták meg azzal, hogy a végrehajtói kar elnökeként befolyásolni igyekezett a végrehajtók ellenőrzését, a fegyelmi ügyekbe jogszerűtlenül beavatkozhatott. A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki.

Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség. Az egyik lehallgatási jegyzőkönyvben Rogán Antal neve is előkerült: Schadl 2021. június 15-én azzal az orvos ismerősével beszélgetett, aki egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjeként kék villogót intézett neki. A lehallgatott telefonbeszélgetésükben szóba kerül Tóni, Barbara és Ádám, valamint egy 35 évről, de legalább 10-20 évről szóló nagy üzlet. Később az ügyészség is elismerte, hogy a miniszterre utalhattak, de Rogánt csak tanúként hallgatták ki az ügyben.

A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda Toroczkai mostani felvételéről a 24.hu-nak azt írta: „Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság.” Zsigó Róbert miniszterhelyettes azt írta az oldalán, hogy határozottan és kategorikusan visszautasítja, hogy érintett lenne a végrehajtói ügyben. „Felszólítom Toroczkai Lászlót, hogy alaptalan állítását azonnal vonja vissza, és a jövőben tartózkodjon a nyilvánosság előtt való rágalmazó, politikai indíttatású hazugságoktól. Ellenkező esetben jogi lépéseket teszek a személyemet ért sérelmek miatt.”

POLITIKA miniszterelnöki kabinetiroda mi hazánk völner pál fidesz Rogán Antal Toroczkai László végrehajtói maffia zsigó róbert Fiszter Zsuzsanna schadl györgy
Kapcsolódó cikkek

Vizsgálja az ügyészség, hogy Schadl György beleszólt-e a végrehajtók fegyelmi ügyeibe

Újabb nyomozást indítottak.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

Államtitkárt fizetett le, sok 100 milliós hálózatot működtetett, mégis azon borult ki legjobban, amikor levetették a kék villogót az autójáról

A Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György a lehallgatott beszélgetéseiben akkor tűnt a legmérgesebbnek, amikor belefutott egy közúti ellenőrzésbe, és kiderült, hogy jogtalanul használja a kék villogót. Ezt eleve egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjével összejátszva rakta fel a kocsira, és minden követ megmozgatott, hogy a buszsáv királya maradhasson.

Haszán Zoltán
bűnügy

Fürcht Pál főügyész kimondta: tudják, hogy kicsoda Tóni, Barbara és Ádám

„Azok, akikről önök is tudnak” - hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyet azután hirdettek meg, hogy tanúként hallgatták ki Magyar Pétert a Völner–Schadl-üggyel összefüggésben.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Rogán Antal: „Feleségem egy rendkívül zárkózott ember”

A miniszter az ügyészségen elmondta, miért kizárt, hogy otthonában, a felesége jelenlétében tárgyalt volna Schadl György egyik ismerősével. Azt mondta, nem is ismeri Grécs Lászlót.

Windisch Judit
POLITIKA