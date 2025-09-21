3 órája kapaszkodott a csónakjába a horgász, mikor megtalálták a Balatonban péntek éjjel

Péntek éjjel hívták horgászok a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot azzal, hogy a vízközép felől valakit hallanak segítségért kiabálni Csopak közelében.

A rendőrség a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát riasztotta, akik épp a Tihanyi-csőben dolgoztak egy eszköz kimentésén. Miután megkapták a hívást, azonnal elindultak Csopak környékére.

A Facebookon közzétett beszámoló szerint az egyik öbölnél találkoztak egy horgásszal, aki hallotta a kiabálást, és meg tudta mutatni, honnan jött. A vízimentők nem hallottak semmit, de a keresőreflektoruk segítségével egy idő után megláttak egy apró fényt a távolban.

Mikor odaértek, kiderült, hogy a csónak orrában világító kis lámpát vették észre. A vízbe borult férfi akkor már három órája kapaszkodott a csónakba.

Fotó: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

Kimentették majd kivitték a partra, az enyhe kihűlésen kívül más baja nem lett. A vízimentők arra figyelmeztettek, senki se menjen mentőmellény nélkül horgászni, nappal sem, és legyen a nyakba akasztva a mobil egy vízhatlan tokban, hogy lehessen segítséget hívni. (Via Telex)