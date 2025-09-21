Gyurcsány viszonya és a hódmezővásárhelyi tragédia – létezhet szentsége a privátszférának a politikában?

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Hétfő reggel ismét élőben kapcsoljuk a 444 stúdióját, ahol Ács Dániellel és Rényi Pál Dániellel beszéljük át a mögöttünk hagyott hetet. Azt a hetet, amit két bizonyos elemében hasonló, de eltérően súlyos ügy foglalt keretbe.

A Direkt36 írta kedden írta meg, hogy Gyurcsány Ferenc alkalmazottjával folytatott szerelmi viszonya is hozzájárult a pártelnök bukásához és visszavonulásához. Pénteken öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt, akiről a megelőző napokban magánéletét firtató lejárató anyagok jelentek meg a helyi sajtóban.

Meddig mehet el a politika, a sajtó, és hol kezdődik a privátszféra határa? Élőben kapcsoljuk a Direkt36-cikk szerzőit – Szabó Andrást és Galavits Patrikot –, hogy átbeszéljük a történtek sajtóetikai, politikai és morális vonzatait. Foglalkozunk a hét egyéb aktualitásaival is, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartásától a hétvégi nagy eseményekig. Kapcsoljatok a 444-re! Hétfő reggel 8, Helyzet: van!