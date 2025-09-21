Hadházy: „Ez, kérem, egy EGYETEMI KOLLÉGIUMI SZOBA, plusz a közösségi helyiségek”

Ezzel a felvezetéssel közölt hangulatos képeket az Óbudai Diákhotel állítólag frissen felújított pincéjéről Hadházy Ákos független parlamenti képviselő vasárnap:

Hadházy szerint többek között a Semmelweis Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói laknak itt*. A képviselőhöz egy névtelen forrás juttatta el a képeket, akinek a húga a napokban költözött volna be a „Diákhotel”-be.

„Természetesen nem hagytuk ott, szerencsére meg tudjuk oldani a lakhatást egyéb úton, bár komoly áldozatok árán. Mikor jeleztük a felháborodásunkat, közölték, hogy hiszen most lett FELÚJÍTVA! Sokkban vagyok azóta is, hogy ezt érdemlik a magyar fiatalok. A kutyámat nem hagynám ilyen körülmények között élni” – szólt a képviselőnek címzett levél.

Hadházy több rossz állapotú kollégiumról is kapott képeket, miután szeptember elején a Budapesti Műszaki Egyetem egyik kollégiumáról közölt nagyobb felháborodást kiváltó felvételeket. Mostani posztja szerint azt a hírt kapta, hogy a BME kollégistáit értesítették, hamarosan felmérik a szobák állapotát.

„Nos, repes a szívem az örömtől, hogy talán volt értelme a posztomnak… De mégsem vagyok maradéktalanul boldog. Hiszen egyrészt ettől még nem biztos az sem, hogy a BME kollégiumát fel is újítják” – írta. A képviselő szerint a stadionok építési költségei és a Budai Vár felújítására szánt pénzek „bőven fedezték volna annak a költségét, hogy a jövőre, a diákjainkra is költsünk”.

*Cikkünk eredeti verziójából töröltük, hogy az Óbudai Egyetem diákjai is itt laknának. Az egyetem jelezte, nekik semmi közük ehhez a kollégiumhoz.