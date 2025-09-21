Teljes mértékben megszabná a Pentagon, mit írhatnak róluk

Engedélyhez köti a róla szóló cikkek megjelenését a Pentagon – írja az Euronews. Az amerikai hadügyminisztérium (ami eddig védelmi minisztérium volt,) arra kötelezi az újságírókat, vállaljanak kötelezettséget arra, hogy nem tesznek közzé olyan információkat, amelyekre nem kapnak engedélyt.

A korlátozás a nem titkosított információkra is vonatkozik.

„Az információkat azok nyilvánosságra hozatala előtt jóvá kell hagynia egy megfelelő, felhatalmazott tisztviselőnek, még akkor is, ha azok nem minősítettek” – áll a minisztérium által készített dokumentumban. Abban hosszan sorolják azt is, mit kockáztatnak az ellenszegülő újságírók. Az egyik retorzió az, hogy kitilthatják őket a Pentagonból.

Pete Hegseth védelmi miniszter a korlátozásokkal kapcsolatban a közösségi médiában arról írt, „nem a sajtó irányítja a Pentagont, hanem az emberek”.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Hegseth közölte azt is, az újságírók többé nem járkálhatnak szabadon az intézményben. Mindenkinek jelvényt kell viselnie és be kell tartania a szabályokat, különben mehet haza. Azt már korábban előírták, hogy a média munkatársai csak kormányzati kísérettel léphetnek be az épületbe, és olyan helyekre is előírtak kíséretet, ahol korábban erre nem volt szükség.

Az új korlátozás ellen ellen tiltakozó National Press Club elnöke, Mike Balsamo azt mondta, „ha a hadseregünkről szóló híreket először a kormánynak kell jóváhagynia, akkor a nyilvánosság többé nem kapja a független tudósításokat, csak azt, amit a hivatalnokok akarnak láttatni.”

A Hivatásos Újságírók Társasága szerint ez a lépés a sajtószabadság legkirívóbb megsértése, amivel az alkotmányt is sértik. „Ez veszélyes lépés a kormányzati cenzúra irányába.”