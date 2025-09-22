Átlépte a Hogyan tudnék élni nélküled? nézőszáma az egymilliót

Csaknem negyven éve nem volt példa arra, hogy magyar film mozis nézettsége elérje az egymilliót, most a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus filmnek sikerült. A Demjén-slágerekre épülő filmet tavaly decemberben mutatták be, azóta pedig számos nézettségi rekordot megdöntött, a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A magyarországi mozijegyeladásból

befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd Ft, amely a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevétele az Avatar: A víz útja című alkotás után.

Fotó: The Orbital Strangers Project

A Nemzeti Filmintézet az egymilliós határ átlépése mellett most arról is beszámolt, hogy a Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült filmnek lesz második része is: Kirády Attila producer már dolgozik a folytatáson, amely jövőre kerül majd a mozikba. Utoljára egyébként a Szerelem első vérig című filmnek sikerült elérnie az egymilliós nézőszámot, még 1986-ban.