Az utcán összeesett és meghalt egy 38 éves nyomozó

Az utcán rosszul lett és a gyors orvosi beavatkozás ellenére meghalt a Budaörsi Rendőrkapitányság 38 éves nyomozója.

A Biatorbágy Bűnmegelőzés Facebook-oldala szerint Rózsás Péter hazafelé tartott csütörtök este, mikor váratlanul rosszul lett. A bejelentést követően minden szolgálatban lévő rendőr és polgárőr a helyszínre indult, hátha tudnak segíteni a mentőknek, de a férfi életét nem tudták megmenteni.

Fotó: Biatorbágy Bűnmegelőzés Facebook-oldala

A poszt szerint Rózsásnak több bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt. (via Telex)