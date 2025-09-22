Befogták Emilt, az Ausztriában kóborló magányos jávorszarvast

Befogták és egy csehországi rezervátumhoz közeli erdős vidékre vitték hétfőre virradóra Emilt, az Ausztria-szerte magányosan kóborló jávorszarvast, amelynek 25 ezer követővel rendelkező rajongói oldala van a Facebookon.

Az állatot a Linzhez közeli Welsvidéki járásban nyugtatólövedékkel kábították el, 200 méterre az A1-es autópályától, majd egy szalmával bérelt furgonban szállították a Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseh-erdőbe. Ott több jávorszarvas is él.

Az állat Csehországból vagy Lengyelországból érkezhetett, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok. Augusztus 25-én látták Bécs környkén, a Dunában is úszott.

Jávorszarvasok nagyon ritkán bukkannak fel Ausztriában, a Bécsi Agrártudományi Egyetem szakértőjének becslése szerint 10 évente hat állat bukkan fel. (MTI)