Marco Rossi: Orbán néha ír nekem, hogy megtudja, mi lesz az összeállítás

Marco Rossi az olasz La Gazzetta dello Sport napilapnak adott interjút, melyben megkérdezték azt is, milyen a viszonya Orbán Viktorral:

Kiváló. Időnként találkozunk, nagy szurkoló. Néha írt nekem, hogy megtudja, mi lesz az összeállítás, vagy melyik játékosokat fogom behívni. De mindenben teljes szabadságot élvezek

– válaszolta a kérdésre a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki azt is elmondta, hogy nagyon jól érzi magát Budapesten és nem hiányzik neki Olaszország:

Hálás vagyok Magyarországnak, mert megmentette az életemet. És jól élek Budapesten: a belvárosban lakom, ami biztonságos. Más városokban, mint például Londonban, Párizsban vagy Milánóban, amikor leszáll az éj, el kell menekülni

– vette elő a közkedvelt fideszes slágert az élhetetlen Nyugat-Európáról az olasz mester. Az interjúban ki is fejtette, hogy Olaszországban kudarcot vallott edzőként, ezért könyvelőnek tanult, Magyarországon – ahová befektetőként érkezett – új esélyt kapott, ezért nem is bán semmit a karrierjéből, mert szövetségi kapitányként mindenért kárpótolta az élet.

Rossi továbbá arról az álmáról is beszélt még az interjúban, hogy negyven év után ki szeretné juttatni Magyarországot a világbajnokságra. „Ha ez sikerülne, akkor vissza is vonulhatnék. Örökre emlékeznének rám, és a nagyapám is büszke lenne.” (via Telex)