Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát

A francia Ousmane Dembélé nyerte idén a France Football magazin által odaítélt, az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát.

Ousmane Dembélé Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A 28 éves csatár a hatodik francia és a második PSG-játékos, aki elnyerte az elismerést. Dembélé a szezonban 53 tétmeccsen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, a PSG-vel pedig megnyert mindent: a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a francia kupát és a francia szuperkupát, valamint bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe is. Második helyen a spanyol Lamine Yamal, a harmadik helyen a portugál Vitinha végzett. Tavaly Rodri, a Manchester City középpályása kapta a díjat.

A hetedszer átadott női Aranylabdát ismét a spanyol válogatott középpályása, Aitana Bonmatí kapta meg. A Barcelona játékosa ezzel triplázott, tavaly és tavalyelőtt is ő nyert.

További díjazottak:

Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal, aki címet védett, ilyen még nem fordult elő ebben a kategóriában.

Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (Barcelona)

Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): Hannah Hampton (Chelsea)

Aitana Bonmatí az Aranylabdájával. Fotó: FRANCK FIFE/AFP