Az év logója és szlogenje az elnyomott budapesti taxisoké

A radikális punk humor magyarországi zászlóvivői a jelek szerint a személyszállító kisiparosok lettek, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete ugyanis ezzel a grafikával harangozza be a szerdai budapesti taxis tüntetést:

Ezt látva már szinte biztos, hogy budapestiek százezrei fognak utcára menni, hogy megtámogassák az ország legüldözöttebb, leghátrányosabb helyzetű és legkedveltebb kisebbségét. Szegény, szegény jó taxisok! A korrupt Karácsony-rendszer most lépte át a vörös vonalat, a gőz végre kiszabadulhat a palackból, randi holnap égő Tesla taxik fényénél, a benzin- és gázolajszagú barikádokon! Csak agyon ne tapossuk egymást a tömegben.