Bűnösnek találták a férfit, aki tavaly merényletet próbált elkövetni Trump ellen egy golfpályán

Az esküdtszék minden vádpontban bűnösnek találta az 59 éves Ryan Routhot, aki tavaly szeptemberben megpróbált merényletet elkövetni Donald Trumppal szemben egy floridai golfpályán.

Az eset 2024. szeptember 15-én történt, amikor Trump – akkor még elnökjelöltként – a saját golfpályáján golfozott West Palm Beach-en. Egy amerikai titkosszolgálati ügynök észrevette, hogy egy puskacső kandikál ki a bokrok közül, és tüzet nyitott a fegyvert tartó férfire, aki ezután elmenekült a helyszínről. Rövid időn belül a közelben elfogták.

A bíróságon elhangzott, hogy a merényletkísérlet során Routh a bokrok között rejtőzött el a Trump International Golf Club kerítésének túloldalán. Úgy tudni, hogy egyetlen pillanatban sem volt tiszta rálátása Trumpra, de az FBI ügynökei egy távcsöves, félautomata puskát és egy hosszabbított tárat találtak azon a helyen, ahol Routh elbújt.

A bíróság arról is értesült, hogy Routh hátrahagyott egy listát azokról a helyszínekről, ahol Trump várhatóan meg fog jelenni, valamint egy üzenetet egy barátjának, amelyben ez állt: „Ez egy merényletkísérlet volt Donald Trump ellen.”

Routh ártatlannak vallotta magát, és azt a szokatlan döntést hozta, hogy saját magát védi a tárgyaláson. Routh a tárgyaláson elhangzott beszédében furcsa kijelentéseket tett. Ezek között szerepelt, hogy kihívta Trumpot egy golfmeccsre, de szóba hozta az emberi evolúció történetét is, „arról, hogy kedvesnek kell lennünk egymáshoz”. A beszédét, amiben említette Hitlert és Putyint is, a bíró idő előtt megszakította. (BBC)