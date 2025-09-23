Emberiesség elleni bűnökkel vádolta meg a Nemzetközi Büntetőbíróság Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek korábbi elnöke ellen emberiesség elleni bűncselekmények miatt emelt vádat a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).

A vádat Duterte éveken át tartó, droghasználók és -kereskedők ellen indított brutális kampánya miatt emelték, amely jogvédő csoportok szerint több ezer ember halálát okozta. Az ICC ügyészei három rendbeli emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolják a hágai letartóztatásban levő 80 éves volt elnököt, akit „drogellenes háborúja” keretében legalább 76 gyilkosságban való részvételhez kötnek:

Az első vádpont szerint Dutertét tettestársként vádolják 19, 2013 és 2016 közötti gyilkosságban, amikor Davao város polgármestere volt.

A második vádpont 14, úgynevezett „kiemelt célpont” 2016–2017-es meggyilkolására vonatkozik, amikor Duterte már elnökként vezette az országot.

A harmadik vádpont 43 gyilkossághoz kapcsolódik, amelyeket „tisztogató” akciók során követtek el 2016 és 2018 között, alacsonyabb szintű, feltételezett drogfogyasztók vagy -kereskedők ellen.

Rodrigo Duterte pár héttel letartóztatása előtt Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

„A vádban szereplő időszakban az áldozatok tényleges száma ennél jelentősen nagyobb volt, a támadások széles körűek voltak” – áll az ICC ügyészeinek közleményében. Hozzátették: „A támadások több ezer gyilkosságot foglaltak magukban, amelyeket következetesen hajtottak végre a vádban szereplő időszak alatt.”

Dutertét most hallgatta volna meg személyesen a Nemzetközi Büntetőbíróság, az ülést azonban elhalasztották, amíg a bíróság mérlegeli, hogy a volt elnök alkalmas-e arra, hogy részt vegyen az eljárásban. Ügyvédje szerint Duterte „több kognitív területet érintő károsodás” miatt nem képes bíróság elé állni, ezért arra kérte az ICC-t, hogy határozatlan időre halasszák el az eljárást Duterte ellen.

Dutertét egyébként március 11-én tartóztatták le Manilában, még aznap éjjel Hollandiába szállították, és azóta a hágai Scheveningen börtön ICC-fogdájában őrzik. Első meghallgatásán videókapcsolaton keresztül vett részt, ahol zavartnak és gyengének tűnt, alig szólalt meg.

De mindez nem állította meg a davaóiakat abban, hogy májusban úgy is polgármesterré válasszák Rodrigo Dutertét, hogy az a hágai fogdában ült. (Guardian)