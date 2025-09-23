Kötekedett a rendőrökkel az RMDSZ-es, bilincsben vitték el a Brassói Magyar Napok szombat esti bulijáról

Botrányba fulladt a Brassói Magyar Napok szombat esti rendezvénye, az eseményt szervező helyi RMDSZ-s politikust bilincsbe verve vitték el a rendőrök – írja a Transtelex. Túlkapás áldozata lett, állítja Toró Tamás, a helyszíni videók szerint viszont a párt városi szervezetének vezetője balhézott. Állítólag volt verekedés és tornaterembe zárt fiatal is, de a rendőröket a szomszédok hívták ki a hangos zene miatt.

A kiérkező egyenruhások igazoltatni akarták az eseményt szervező Torót, aki nem engedelmeskedett, beszólogatott, emberkedett, mire földre vitték és előállították.

Bár a videókon ennek ellenkezőjét látni, Toró a Transtelexnek kijelentette: nem volt ittas, és nem volt agresszív, szerinte a hatóságok

„szándékosan a magyar közösséget vették célba”.

Állítása szerint a kapitányságon pár percet töltött, szóbeli figyelmeztetéssel elengedték. Ezzel szemben a helyi média arról ír, hogy három szabálysértési eljárást is indítottak a politikus ellen: a közrend és köznyugalom megzavarása, igazoltatás megtagadása és botránykeltés miatt.