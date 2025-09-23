Elon Musk apját azzal vádolják, hogy szexuálisan zaklatta a gyerekeit

A 79 éves Errol Muskot, a milliárdos Elon Musk édesapját azzal vádolják, hogy 1993 óta öt gyermekét és mostohagyermekét szexuálisan bántalmazta – számolt be róla a New York Times.

A lap személyes levelekre, e-mailekre, szociális munkásokkal és családtagokkal készült interjúkra hivatkozva azt írja, hogy Errol Musk – aki legalább kilenc gyermeket és mostohagyermeket nevelt, és háromszor nősült – „jelentős befolyást gyakorol a család nagy részére”.

Errol Musk. Fotó: TORBJORN SELANDER / EXPRESSEN/TT News Agency via AFP

Az Errol Musk elleni első vád 1993-ig nyúlik vissza, amikor négyéves mostohalánya azt mondta rokonainak, hogy Musk megérintette őt a családi házban. Körülbelül egy évtizeddel később ugyanez a mostohalánya arról számolt be, hogy rajtakapta Muskot, amint a használt fehérneműjét szagolta. A lap szerint több családtag azt is állította, hogy Musk két lányát és az egyik mostohafiát is bántalmazta szexuálisan.

A New York Times a családtagok beszámolóin túl rendőrségi és bírósági iratokra is hivatkozik, melyek szerint három külön ügyben indult rendőrségi vizsgálat Errol Muskkal szemben. Kettő ezek közül eljárás nélkül zárult le, míg a harmadik vizsgálat eredménye nem ismert.

„Nem volt bizonyíték, mert ez az egész ostobaság” – reagált Errol Musk a Times megkeresésére. Kijelentette, hogy „a vádak hamisak”, és azzal vádolta családtagjait, hogy „a gyerekeket hamis állításokra bírták rá”, illetve hogy az egészet azzal a céllal tették, hogy legidősebb fiát, Elont zsarolni tudják.

Elon Musk ritkán beszélt édesapjáról, de amikor mégis megtette, nehéznek jellemezte kapcsolatukat. A Rolling Stone-nak 2017-ben azt nyilatkozta, hogy apja „szinte minden gonoszságot elkövetett, amit csak el lehet képzelni”. A portrécikkben Musk elmesélte, hogy tízéves korában költözött apjához, míg öccse, Kimbal és a húga, Tosca az édesanyjukkal maradtak. „Sajnálatot éreztem az apám iránt, mert anyánknál volt mindhárom gyerek. Ő pedig nagyon szomorúnak és magányosnak tűnt. Azt gondoltam: »Majd én társaságot nyújtok neki«” – mesélte. Majd hozzátette: „Akkoriban még nem értettem, milyen ember is ő valójában… Nem volt jó döntés.” De részletekbe abban az interjúban nem bocsátkozott.

Elon Musk nem kommentálta a vádakat a New York Timesnak.