Se Magyar Péter, se Dobrev Klára, se Ilaria Salis mentelmi jogát nem függeszti fel az Európai Parlament

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) mai ülésén nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar ellen három különböző ügyben (ötkertes „telefonlopás” és két rágalmazási ügy) is kezdeményezték a magyar hatóságok a mentelmi jogának megvonását, mindegyiket elutasította a parlamenti bizottság.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyarhoz hasonlóan Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatták.

Végül döntöttek egy harmadik, magyar illetőségű ügyben is: nem szavazták meg az olasz EP-képviselő, Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem, arra hivatkozva, hogy Orbán Viktor Magyarországán nem részesülne tisztességes eljárásban. Az antifa-per egyik vádlottjaként ismertté vált 41 éves Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten. Több mint egy évet töltött magyar börtönben, mielőtt megválasztották az Európai Parlamentbe az Olasz Zöldek és Baloldali Szövetség listájáról. Salis fogva tartása nemzetközi felháborodást váltott ki, miután bilincsben készült képei bejárták a sajtót.

A döntésre Orbán Viktor is reagált, szégyennek és gyalázatnak nevezte azt. „Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz” – írta a Facebookon. (Euractiv, Politico)