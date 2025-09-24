Hadházy Ákos: Fegyveres rendőrök jelentek meg Káncz Csaba lakásánál, és lefoglalták a számítógépét

„A putyinizmus új szintje: Káncz Csaba geopolitikai szakértő, újságíró lakásánál öt fegyveres rendőr jelent meg, majd lefoglalták és elvitték a számítógépét

amiatt, mert egy posztban arról írt: számára megbízható forrásból úgy értesült, Semjén és Rogán miniszterek érintettek lehetnek a gyalázatos Szőlő utcai ügyben” – írja a Facebookon Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő lapunk kérdésére azt közölte, hogy a rendőri intézkedésről Káncz Csaba értesítette.

„Mindezt egy rágalmazási feljelentés miatt. Ilyen ügyekben a legritkább esetben történik állami nyomozás. A rágalmazási ügyek rendszerint csak magánvádas perekben tudnak végigmenni még akkor is, amikor a propaganda egészen aljas és nyilvánvaló hazugságokat terjeszt ellenzéki politikusokról” – folytatja a posztját Hadházy. Hadházy szerint most előbb az ügyészség a magánvádas ügyet „a szokásostól eltérően közvádassá emelte”, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda „aránytalanul és megfélemlítően lépett fel a szakértővel szemben”.

Hadházy a szerdán közzétett Tuzson-jelentésről is ír, azt „szakmailag súlyosan megkérdőjelezhetőnek” nevezi. Felidézi a jelentésnek azt a részét, amely szerint „a Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”, és hozzáteszi:

az Alkotmányvédelmi Hivatal 2016 elején nemzetbiztonsági átvilágítást (úgynevezett C típusú átvilágítást) végzett Káncz Csabáról, és Kövér László aláírásával 2016. február 8-án a szakértő 5 évre szóló nemzetbiztonsági tanúsítványt kapott, ami soha nem került visszavonásra.

Hadházy szerint az, amit a rendőrség most Káncz Csabával tett, az több dolog miatt is törvénytelen, de elgondolkodtatónak tartja, hogy „mire fel ez a nagy igyekezet”, és felidézi, hogy „a propagandisták már állampuccsról beszélnek”. Miért van ezekre szükség, ha a geopolitikai szakértő által leírt információ hamis, kérdezi Hadházy, hozzátéve nyomban, hogy nem tudja, Semjén érintett-e.

A bejegyzésében felidéz egy általa korábban már közzétett esetet: „Jómagam eddig csak egyetlen olyan bizonyítékot láttam, amely szerint létezHETnek olyan videófelvételek, amelyen egy kormánytag orális szexuális aktust folytat FIATAL roma fiúkkal: a Rogán-Völner-Schadl ügy nyomozati dokumentumai között van egy kormánytagok kinyomtatott fényképeit tartalmazó lap, ahol az egyes fotók mellé a gyanúsított kézzel odaírta, hogy az adott kormánytag SZERINTE mivel zsarolható.” Hozzáteszi azonban, hogy bár ezt annak idején ő tette közzé, a kormánytag fejét kisatírozta, és nem is nevezte meg, hiszen ez önmagában semmit nem bizonyít.

A posztját azzal zárja: „Semmilyen olyan adatunk nincs, miszerint a nyomozók a fenti információnak utánajártak volna. Az is TÉNY, hogy a Szőlő utcai rém hosszú ideje működhetett háborítatlanul. És most már az is tény, hogy Káncz Csaba jegyzetére egészen elképesztően durván, aránytalanul, megfélemlítő és törvénytelen módon reagált a hatalom.”