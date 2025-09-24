Nyolcvanhét éves korában meghalt Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga – közölte ügynöke az AFP-vel.
„Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként” – írta ügynöke, Laurent Savry közleményében. Claudia Cardinale a családja körében hunyt el Párizs közelében, Nemours-ban, ahol hosszú ideje élt.
A tunéziai születésű színésznő olyanokkal forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone. Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a 8 és 1/2/Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb színésznője volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.
Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter is úgy fogalmazott, hogy „minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője” volt, aki „az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon”.
„Világszerte ismert volt, és kivételes tehetségével inspirálta a 20. század legfontosabb rendezőit. Gyönyörű volt, egyszerű, nem komplikált, de amikor a kamera forgott, szeretetteljes mosollyal és tekintettel ragyogott, amit rekedt hangja még jobban kiemelt. A nagyok dicsőítették, ő pedig szolgálta őket, mi pedig őszintén szerettük ezt a gyengéd embert” – ezt már Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál korábbi elnöke mondta.
Claude Joséphine Rose Cardinale néven született 1938. április 15-én Tuniszban, szicíliai szülők legkisebb gyerekeként. Tanári pályára szánták, de miután tizennyolc évesen megnyerte a tunéziai olasz filmhét alkalmából rendezett „legszebb tuniszi olasz lány" szépségversenyt, aminek jutalmaként a velencei filmfesztiválra utazhatott, több producer is felfigyelt rá. Ezután Franco Cristaldi producer minden filmjében szerepeltette, néhány év múlva feleségül is vette. A hetvenes évek közepén vált el Cristalditól, akitől született egy fia, majd negyven évig élt együtt Pasquale Squitieri rendezővel, akitől egy lánya született.
Sokáig szinkronizálták akcentusa és mély hangja miatt: Fellini volt az első, aki a 8 és 1/2 című filmben nem szinkronizáltatta a hangját. Cardinale végül ennek köszönhetően lett világszerte ismert. (MTI)