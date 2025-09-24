Nyolcvanhét éves korában meghalt Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga – közölte ügynöke az AFP-vel.

Fotó: VANINA LUCCHESI/AFP

„Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként” – írta ügynöke, Laurent Savry közleményében. Claudia Cardinale a családja körében hunyt el Párizs közelében, Nemours-ban, ahol hosszú ideje élt.

A tunéziai születésű színésznő olyanokkal forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone. Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a 8 és 1/2/Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb színésznője volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

1968-ban a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben Fotó: Photo12 via AFP

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter is úgy fogalmazott, hogy „minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője” volt, aki „az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon”.

„Világszerte ismert volt, és kivételes tehetségével inspirálta a 20. század legfontosabb rendezőit. Gyönyörű volt, egyszerű, nem komplikált, de amikor a kamera forgott, szeretetteljes mosollyal és tekintettel ragyogott, amit rekedt hangja még jobban kiemelt. A nagyok dicsőítették, ő pedig szolgálta őket, mi pedig őszintén szerettük ezt a gyengéd embert” – ezt már Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál korábbi elnöke mondta.

Claude Joséphine Rose Cardinale néven született 1938. április 15-én Tuniszban, szicíliai szülők legkisebb gyerekeként. Tanári pályára szánták, de miután tizennyolc évesen megnyerte a tunéziai olasz filmhét alkalmából rendezett „legszebb tuniszi olasz lány" szépségversenyt, aminek jutalmaként a velencei filmfesztiválra utazhatott, több producer is felfigyelt rá. Ezután Franco Cristaldi producer minden filmjében szerepeltette, néhány év múlva feleségül is vette. A hetvenes évek közepén vált el Cristalditól, akitől született egy fia, majd negyven évig élt együtt Pasquale Squitieri rendezővel, akitől egy lánya született.

1963-ban, a 8 és 1/2 című filmben Fotó: Photo12 via AFP

Sokáig szinkronizálták akcentusa és mély hangja miatt: Fellini volt az első, aki a 8 és 1/2 című filmben nem szinkronizáltatta a hangját. Cardinale végül ennek köszönhetően lett világszerte ismert. (MTI)