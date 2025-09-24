Mégsem vehetik meg Somlai Bálinték jóval a piaci ár alatt azt a budavári műemlék lakást, amiért eddig szociális lakbért fizettek

„A Fidesz-frakció holnap nem támogatja a bizottsági ülésen az ingatlan értékesítését” – írja Böröcz László egy Facebook-posztban, annak a budavári műemlék lakásnak a kapcsán, amit Matolcsy Ádám barátja Somlai Bálint és családja most jóval a piaci ár alatt vehettek volna meg.

Kedden a 444 írta meg, hogy újabb 25 budavári műemlék lakást adnak el, aminek részeként Somlai és családja is 85 százalékos kedvezménnyel vehette volna meg azt a lakást, amit eddig közösen béreltek.

A 444-hez eljutott előterjesztés szerint a lakások három épületben vannak, egy Dísz téri, egy Országház utcai és egy Táncsics Mihály utcai műemlék társasházban. Ezek közül a a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakásért fizettek eddig szociális lakbért Somlaiék, amit most a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehettek volna meg az előterjesztés szerint, ami 263 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Ennyi pénzért Budapesten 25-35 négyzetméteres lakásokat lehet kapni a város külsőbb, illetve kevésbé felkapott részein.

Böröcz László Facebook-bejegyzésében szerdán arról írt, hogy egy „több tízmilliárdos cég tulajdonosáról van szó, akinek ügyében jelenleg nyomozás folyik, mégis a jogszabályokban meghatározott kedvezményes lakásvásárlásban részesülhetne az I. kerületben.” Ezért pedig, mint írta, a Fidesz-frakció a holnapi bizottsági ülésen nem támogatja az ingatlan értékesítését.

A polgármester szerint ugyanis „joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét, hogy az önkormányzat egy olyan ingatlant értékesítsen a jogszabályokban meghatározott jelentős kedvezménnyel a bérlők számára, ahol egy több tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosának és ügyvezetőjének a lakcíme is van és bérlőtársi jogviszonyt létesített. Még akkor is, ha a bérlő szülők már negyven éve szerződésben állnak az önkormányzattal.”

„Különösen érthető ez a felháborodás, ha egy, a korábbi MNB-vezetéstől sok tízmilliárdos megbízásokat elnyerő, milliárdos nyereséget termelő cég tulajdonosáról van szó, akivel kapcsolatban jelenleg nyomozás folyik” – írta. Bejegyzése végén pedig javasolta, hogy „Somlai úr a piacon próbáljon meg lakást vásárolni a szüleinek”.

Két évvel ezelőtt Somlai 179 millió forintért hirdette különleges Ferrariját, most ennek a pénznek a negyedéért vehetett volna lakást a Budai Várban.