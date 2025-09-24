Trélerekkel viszi el a rendőrség a Budapest forgalmát lassító taxikat

Szerdára két gyűlést jelentettek be taxis szervezetek Budapesten, a Városház utcába és a Hősök terére – írja a rendőrség közleményében, amit azzal folytatnak, hogy „a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében”.

Fotó: Haász János/444

Információink szerint a hídon még jár a villamos, de a körúton Buda felé a szokásosnál nagyobb a dugó. Feltehetően azért, mert ahogy a képeken is látszik, a lehajtónál taxik állnak.

Fotó: Haász János/444

Frissítés: A rendőrség közleménye szerint több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés folyamatban van. A rendőrség az Erzsébet térnél elszállított két taxit, amik a forgalmat akadályozták, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon eddig nyolc taxissal szemben tettek feljelentést szabálysértés miatt, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.