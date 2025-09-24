Trump a székházában gúnyolta ki a mindent elcsesző ENSZ-t, de utána kiderült, hogy az ő stábja rontotta el a mozgólépcsőt és a súgógépet is

Szép kerek történet lett szerdára Donald Trump keddi, az ENSZ székházában mondott beszédéből. Ami nagyjából olyan lendületesre sikerült, mint J. D. Vance alelnök februárban, a müncheni biztonsági konferencián elmondott hírhedt beszéde, amiben a MAGA reménysége úgy lecseszte az európai demokráciák vezetőit, mint a pengős malacot.

Kedden Trump is ezt tette, sistergős beszédében a sárga földig lehordta Európát, közben hosszan méltatta saját magát, szembeállítva a töketlen ENSZ-szel, ami képtelen a béketeremtésre.

„Két dolgot adott az ENSZ: egy rossz mozgólépcsőt és egy meghibásodott súgógépet.”

– mondta gúnyosan Trump. Ezzel arra célzott, hogy az ENSZ-székházba érkezve elindultak volna felfelé a feleségével a mozgólépcsőn, de az hirtelen leállt, az Első Házaspár meg majdnem felbucskázott. Majd amikor felment a pulpitusra, és elkezdte a beszédét, kiderült, hogy nem működik a súgógép, így a papírjaiból kellett olvasnia.

Itt állt meg valük a mozgólépcső

Csakhogy mára kiderült, hogy a mozgólépcső minden bizonnyal azért állt le, mert Trump személyes videósa a pár előtt felszállva kamarázta őket, és a tetejére érve, a menetiránynak háttal állva akaratlanul megnyomhatta a leállítógombot. Az ENSZ szóvivője legalábbis ezt nyilatkozta a BBC-nek a gyorsan lefolytatott belső vizsgálat megállapításai alapján.

A sztorinak volt egy Trumpnál is jobb szereplője: Karoline Leavitt, a Fehér Ház mikromerényletet gyanító sajtófőnöke. Aki az elnök beszéde után, de még az ENSZ-vizsgálat lezárása előtt azt tweetelte, hogy „ha valaki az ENSZ-ből szándékosan állította meg a mozgólépcsőt, amikor az Elnök és a First Lady ráléptek, az illetőt azonnal ki kell rúgni.”

A súgógépbakiról meg azt tudta meg a BBC, hogy Trump beszédének idején a Fehér Ház stábjának saját súgógépes rendszerét használták az ENSZ rezidens rendszere helyett, mert az Trump saját olvasási sebességére volt beállítva.