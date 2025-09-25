A héten a második dán repteret zárták le azonosítatlan drónok miatt

Lezárták a Dánia északi részén található Aalborg repülőteret, miután drónokat észleltek a légterében, írja a BBC. Három másik kisebb repülőtér szintén dróntevékenységről számolt be, de azokat nem zárták le.
A héten egyszer már a koppenhágai repülőteret is lezárták, miután a miniszterelnök a környéken észlelt drónokat a dán infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadásként értékelte.
A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben, a főfelügyelő azt ígérte, amint lehetőségük adódik rá, lelövik a drónokat, egyelőre azonban nem tudják, ki irányíthatja őket, és mi a céljuk. Mette Frederiksen miniszterelnök a koppenhágai eset után nem zárta ki, hogy Oroszországnak köze van a berepülésekhez – a moszkvai vezetés azonban alaptalannak nevezte a vádakat.
A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét pedig orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.