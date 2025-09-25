A kolumbiai elnök a „zsarnokság megtestesülésének” nevezte az állítólagos kábítószer-szállító hajók ellen végrehajtott amerikai légicsapásokat

Gustavo Petro kolumbiai elnök a BBC-nek adott interjújában a „zsarnokság megtestesülésének” nevezte azokat a légicsapásokat, amiket az amerikai hadsereg hajtott végre állítólagos venezuelai kábítószer-szállító hajók ellen az elmúlt hetekben. Petro azt is mondta, hogy büntetőeljárásokat kezdeményez, amennyiben a nyomozás során kiderül, hogy kolumbiaiak is vannak az áldozatok között.

Petro szerint a hajókat simán meg lehetett volna állítani, majd letartóztatni a legénységüket. Szükségtelen volt rakétákat bevetni. A kábítószert szállító hajók megállítását ugyanis emberek halála nélkül kellene végrehajtani.

„Régóta együttműködünk az amerikai és más ügynökségekkel a kokain tengeri lefoglalása során. Még soha senki nem halt meg. Nincs szükség arra, hogy bárkit is megöljünk. Sérül az erő arányosságának elve, ha bármi mást használunk, mint egy pisztoly”.

A New York-i ENSZ közgyűlés alkalmából készített interjúban Petro keményen bírálta az amerikai kormányt. Azt mondta, hogy Trumpék megalázzák a saját népüket, de a Kolumbiához hasonló dél-amerikai nemzetek „sosem hajolnak meg a király előtt”.

Gustavo Petro és Donald Trump Fotó: LUIS ACOSTA, JIM WATSON/AFP

Az amerikai kormány szeptember elején indított háborút a venezuelai kábítószer-csempészek ellen. Szeptember 2-án, 15-én, 16-án és 19-én is csapást mértek állítólagos venezuelai kábítószer-szállító hajókra. Az akciókban összesen 17 ember halt meg.

Az amerikaiak szerint a szeptember 2-ai 11 áldozat a Tren de Aragua bűnszervezet tagja volt. A venezuelai kormány viszont tagadta az állítást. Az amerikai hadügyminisztérium a mai napig nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen típusú kábítószereket szállított a hajó, és milyen fegyvereket használtak az akcióban.

