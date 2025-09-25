A kolumbiai elnök a „zsarnokság megtestesülésének” nevezte az állítólagos kábítószer-szállító hajók ellen végrehajtott amerikai légicsapásokat

Gustavo Petro kolumbiai elnök a BBC-nek adott interjújában a „zsarnokság megtestesülésének” nevezte azokat a légicsapásokat, amiket az amerikai hadsereg hajtott végre állítólagos venezuelai kábítószer-szállító hajók ellen az elmúlt hetekben. Petro azt is mondta, hogy büntetőeljárásokat kezdeményez, amennyiben a nyomozás során kiderül, hogy kolumbiaiak is vannak az áldozatok között.
Petro szerint a hajókat simán meg lehetett volna állítani, majd letartóztatni a legénységüket. Szükségtelen volt rakétákat bevetni. A kábítószert szállító hajók megállítását ugyanis emberek halála nélkül kellene végrehajtani.
„Régóta együttműködünk az amerikai és más ügynökségekkel a kokain tengeri lefoglalása során. Még soha senki nem halt meg. Nincs szükség arra, hogy bárkit is megöljünk. Sérül az erő arányosságának elve, ha bármi mást használunk, mint egy pisztoly”.
A New York-i ENSZ közgyűlés alkalmából készített interjúban Petro keményen bírálta az amerikai kormányt. Azt mondta, hogy Trumpék megalázzák a saját népüket, de a Kolumbiához hasonló dél-amerikai nemzetek „sosem hajolnak meg a király előtt”.
Az amerikai kormány szeptember elején indított háborút a venezuelai kábítószer-csempészek ellen. Szeptember 2-án, 15-én, 16-án és 19-én is csapást mértek állítólagos venezuelai kábítószer-szállító hajókra. Az akciókban összesen 17 ember halt meg.
Az amerikaiak szerint a szeptember 2-ai 11 áldozat a Tren de Aragua bűnszervezet tagja volt. A venezuelai kormány viszont tagadta az állítást. Az amerikai hadügyminisztérium a mai napig nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen típusú kábítószereket szállított a hajó, és milyen fegyvereket használtak az akcióban.
„Ez legyen figyelmeztetés mindenkinek, aki akár csak elgondolkodik azon, hogy kábítószert csempésszen az Egyesült Államokba. VIGYÁZAT” – írta Donald Trump a közösségi oldalán.
Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a jövőben akár szárazföldi műveleteket is végrehajthatnak a venezuelai drogcsempészek ellen.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.